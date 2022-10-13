الغرب يهدد بمحو الجيش الروسي إذا استخدم "بوتين" أسلحة نووية في أوكرانيا

وقال "بوريل" في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: "بوتين يقول إنه لا يخادع ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون".