الغرب يهدد بمحو الجيش الروسي إذا استخدم "بوتين" أسلحة نووية في أوكرانيا

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس) روسيا من أنه سيتم القضاء على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.
وقال "بوريل" في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: "بوتين يقول إنه لا يخادع ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون".
وأضاف: "أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد رداً، ليس رداً نووياً بل رد قوي عسكري من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي"، وفقاً لـ"يورونيوز".
وتتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحاً نووياً تكتيكياً في أوكرانيا، منذ أن لمح "بوتين" إلى ذلك بشكل مبطن لدى ضم أربع مناطق محتلة، رداً على خسائر في ساحة المعركة.