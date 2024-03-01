مجمع الشفاء الطبي في غزة شاهد على قتامة الإنسانية.. نقص حاد بالوقود والكهرباء واللوازم الطبية

يشهد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة على وحشية الجيش الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية الإنسانية ولم يحترم حرمة المستشفيات ولا قدسيتها، ولم ينجُ المرضى من الأطفال والنساء والكهول من غاراته، بل فرض حصاراً على المجمع الطبي الأكبر في القطاع، واعتقل مديره الدكتور محمد أبو سلمية؛ وعشرات الأطباء والطواقم الطبية، بحجة أن منشآت لحركة حماس كانت أسفل المستشفى وهو ما دحضته التقارير الغربية.