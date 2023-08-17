انطلاق اجتماع دول إيكواس حول النيجر في أكرا

ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومَي الخميس والجمعة بعد تجدُّد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمرّدون؛ حيث قَتل جهاديون 17 جنديًّا نيجريًّا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.