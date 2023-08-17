انطلاق اجتماع دول إيكواس حول النيجر في أكرا

يجتمع قادة جيوش من غرب أفريقيا في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر، يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجيري المنتخب محمد بازوم.
وقرّرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة؛ تشكيل "قوة احتياط" لوضع حدّ للانقلاب في النيجر.
ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومَي الخميس والجمعة بعد تجدُّد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمرّدون؛ حيث قَتل جهاديون 17 جنديًّا نيجريًّا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.
وفي مستهلّ الاجتماع قال رئيس الأركان النيجيري الجنرال كريستوفر غوابين موسى: إنّ "الغرض من اجتماعنا ليس مجرّد الردّ على الأحداث، بل أن نرسم بطريقة استباقية مسارًا يؤدّي إلى السلام ويدعم الاستقرار".