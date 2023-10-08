أمرٌ يفوق الخيال.. رئيس "الموساد" السابق يعترف: ما جرى مفاجأة لم يتوقعها أحدٌ

وكشف في تصريحات إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية لم تتلق أي تحذير من أي نوع، واصفاً تغلغل عناصر من الفصائل الفلسطينية إلى مدن إسرائيلية بالمفاجأة التامة.