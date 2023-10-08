أمرٌ يفوق الخيال.. رئيس "الموساد" السابق يعترف: ما جرى مفاجأة لم يتوقعها أحدٌ

اعترف رئيس "الموساد الإسرائيلي السابق إفرايم هاليفي؛ بأن جيش الاحتلال لم يكن لديه أدنى فكرة عما جرى في غلاف غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع فجر أمس السبت.
وكشف في تصريحات إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية لم تتلق أي تحذير من أي نوع، واصفاً تغلغل عناصر من الفصائل الفلسطينية إلى مدن إسرائيلية بالمفاجأة التامة.
وقال إن عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس خلال أقل من 24 ساعة زاد على 3000 صاروخ.
وأكّد المسؤول الإسرائيلي السابق، أن هذا أمرٌ يفوق الوصف والخيال، مضيفاً: لم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعّالة، كما حصل.
ووصف الهجوم الفلسطيني بأنه كان فريداً من نوعه ولأول مرة يحصل أن يتمكن عناصر فلسطينيون من التوغل في عمق إسرائيل والسيطرة على عدد من القرى.