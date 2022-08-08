السعودية حاضرة.. هنا "قائمة أكبر ١٠ دول منتجة للغاز في العالم"

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية "الحرب الروسية - الأوكرانية"، مما أدى إلى تفاقم وضع الإمدادات إلى جانب انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى ما يقرب من 10 أضعاف قبل الحرب.