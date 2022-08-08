السعودية حاضرة.. هنا "قائمة أكبر ١٠ دول منتجة للغاز في العالم"

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية "الحرب الروسية - الأوكرانية"، مما أدى إلى تفاقم وضع الإمدادات إلى جانب انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى ما يقرب من 10 أضعاف قبل الحرب.
ويشكل الغاز الطبيعي جزءاً من كل جانب من جوانب الحياة اليومية ويتم استخدامه للتدفئة والطبخ وتوليد الكهرباء ووقود للسيارات والأسمدة وصناعة البلاستيك.
ووفقاً لموقع الإحصائيات الكندي "فيجوال كابتاليست"، فإن أرقام عام ٢٠٢١ تشير إلى أن أكبر ثلاثة من منتجي الغاز الطبيعي هم أمريكا وروسيا وإيران.
ويمثل أكبر 10 منتجين الغاز الطبيعي في العالم حوالي 73٪ من إجمالي الانتاج العالمي وهم:
١- أمريكا.
٢- روسيا.
٣- إيران.
٤- الصين.
٥- قطر.
٦- كندا.
٧- أستراليا.
٨ - السعودية.
٩- النرويج.
١٠ - الجزائر.