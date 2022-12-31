الأمن الإيراني يفتح النار على حشد من المتظاهرين.. ويقتل محتجًّا ويصيب 8

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم (السبت)، النار على حشد من المتظاهرين في غرب البلاد؛ مما أدى إلى مقتل شخص؛ بحسب ما أعلنته منظمة هنكاو الحقوقية، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع مظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وأوضحت "هنكاو" أن المواجهات وقعت في مدينة جوانرود، غرب إيران ذي الغالبية الكردية؛ حيث أحيا الأهالي الذكرى الأربعين لمقتل متظاهرين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن قوات الأمن فتحت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين؛ مما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي (22 عامًا)، وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح؛ اثنان منهم في حالة حرجة، في مقبرة محلية.
ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات في طهران، ومدن أخرى في أنحاء إيران؛ احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.