الأمن الإيراني يفتح النار على حشد من المتظاهرين.. ويقتل محتجًّا ويصيب 8

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم (السبت)، النار على حشد من المتظاهرين في غرب البلاد؛ مما أدى إلى مقتل شخص؛ بحسب ما أعلنته منظمة هنكاو الحقوقية، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع مظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.