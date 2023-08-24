بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وباشرت اليوم استكمال هدم منشأة في بلدة العيسوية، بالتزامن مع إجبار عائلة فلسطينية، على تفريغ منزلها بالقوة، في منطقة صور باهر، بالمدينة المقدسة؛ تمهيدًا لهدمه؛ وذلك ضمن سياسة الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس.