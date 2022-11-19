هجوم يودي بحياة 4 جنود في ثكنة للجيش العراقي

قتل 4 جنود عراقيين، اليوم "السبت"، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كيلومترًا شمال بغداد.
وأفاد مسؤول عسكري عراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الهجوم وقع نحو الساعة الخامسة صباحًا "2:00 بتوقيت غرينتش"، واستهدف ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع في اتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الثكنة تقع في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار البيشمركة الكردية، وتشهد أحيانًا نشاطًا لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرّضت مواقعه لضربات طائرات مسيّرة قبل أشهر.