هجوم يودي بحياة 4 جنود في ثكنة للجيش العراقي

وأضاف أن الثكنة تقع في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار البيشمركة الكردية، وتشهد أحيانًا نشاطًا لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرّضت مواقعه لضربات طائرات مسيّرة قبل أشهر.