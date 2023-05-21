ديسانتيس.. نجم أمريكي صاعد مرشح لإزاحة "ترامب" و"بايدن"!

ربما يعلن رون ديسانتيس، الذي أصبح نجمًا صاعدًا في الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة، ويصفه السياسيون بأنه أكبر منافس محتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي، خوضه رسميًّا السباق الانتخابي، ومن ثم السعي إلى التغلب على الرئيس جو بايدن العام المقبل.
ويرى مراقبون أن "ديسانتس" ربما يُعَد الوحيد القادر على هزيمة ترامب وبايدن معًا؛ وذلك في ظل التكهنات بخوض دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في 2024 ومنافسة الرئيس الحالي جو بايدن والذي أعلن رسميًّا خوض المنافسة على فترة ثانية جديدة.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"؛ فإن ديسانتس، المولود في جاكسونفيل شمال فلوريدا في 14 سبتمبر 1978؛ سيقدم أوراق ترشحه الرسمية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأسبوع المقبل.
وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى حجز نحو 100 غرفة فندقية فاخرة لاستضافة كبار المتبرعين في مدينة ميامي في 25 مايو؛ لبدء جمع الأموال من أجل ترشيحه للرئاسة، وسيكون ذلك بمثابة استعراض لقوته المالية؛ حيث يتعين أن يدخل المرشح السباق رسميًّا قبل أن يتمكن من طلب التبرعات لحملته الرئاسية وفقًا للقانون؛ بينما ذكرت تقارير إعلامية أن من المتوقع أن يعلن الترشح بعد "يوم الذكرى" وهو عيد وطني في الولايات المتحدة، يصادف يوم 29 مايو من هذا العام.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فقد استمع أحد مراسليها إلى مكالمة له مع المانحين، قال فيها إن ثلاثة مرشحين فقط يتمتعون بالمصداقية "بايدن، وترامب، وأنا"، وأنه هو الوحيد الذي سيكون قادرًا على الفوز في كل من الانتخابات التمهيدية الجمهورية والعامة، ومن بين هؤلاء الثلاثة، قال ديسانتس: إن اثنين فقط لديهما فرصة للانتخاب كرئيس "بايدن وأنا"؛ لأنه بناء على جميع البيانات الموجودة في الولايات المتأرجحة -وهي ليست رائعة بالنسبة للرئيس السابق- ربما لا يمكن تغييرها؛ لأن الناس لن يغيروا رأيهم في ترامب؛ بحسب "فرانس 24".
وفي نقطة أخرى، كان ديسانتس صريحًا حين قال: إن الناخبين يريدون الانتقال من بايدن، وهم يريدون فقط سيارة يمكنهم الركوب فيها؛ ولكنّ "هناك عددًا كبيرًا من الناخبين الذين لا يرون ترامب مثل تلك السيارة".. وقبل أيام عدة قال للناخبين في مؤتمر بولاية أيوا: "إذا أجرينا استفتاء عام 2024 على جو بايدن وإخفاقاته وقدمنا بديلًا إيجابيًّا لمستقبل هذا البلد؛ فإن الجمهوريين سيفوزون في جميع المجالات، لكن إذا لم نفعل ذلك، وتشتت انتباهنا، وركزنا على الانتخابات في الماضي أو على قضايا جانبية أخرى؛ فأعتقد أن الديمقراطيين سيهزموننا مرة أخرى، وسيكون من الصعب للغاية التعافي من تلك الهزيمة".