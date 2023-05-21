ديسانتيس.. نجم أمريكي صاعد مرشح لإزاحة "ترامب" و"بايدن"!

وفي نقطة أخرى، كان ديسانتس صريحًا حين قال: إن الناخبين يريدون الانتقال من بايدن، وهم يريدون فقط سيارة يمكنهم الركوب فيها؛ ولكنّ "هناك عددًا كبيرًا من الناخبين الذين لا يرون ترامب مثل تلك السيارة".. وقبل أيام عدة قال للناخبين في مؤتمر بولاية أيوا: "إذا أجرينا استفتاء عام 2024 على جو بايدن وإخفاقاته وقدمنا بديلًا إيجابيًّا لمستقبل هذا البلد؛ فإن الجمهوريين سيفوزون في جميع المجالات، لكن إذا لم نفعل ذلك، وتشتت انتباهنا، وركزنا على الانتخابات في الماضي أو على قضايا جانبية أخرى؛ فأعتقد أن الديمقراطيين سيهزموننا مرة أخرى، وسيكون من الصعب للغاية التعافي من تلك الهزيمة".