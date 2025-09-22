رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن بحضور وزير الدولة البريطاني والسفراء

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اعترفت، يوم أمس، بجانب بريطانيا، كل من: أستراليا، والبرتغال، وكندا، رسميًا بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة، من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، فيما ستنضم دول أخرى لاحقًا، بينها: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا.