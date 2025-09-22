رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن بحضور وزير الدولة البريطاني والسفراء

رُفع، ظهر اليوم الإثنين، علم دولة فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، وعدد من السفراء وممثلين عن الأحزاب.
وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط إن رفع العلم الفلسطيني لا يمثل نهاية نضالنا، بل هو خطوة جديدة نحو الحرية، مضيفًا أن الحكومة البريطانية وبعد قرن من الإنكار تتخذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف، وفق وكالة "وفا"، أن الاعتراف يشكل لحظة تاريخية وتحديًا من أجل الحقيقة، ورفضًا للإبادة والاحتلال ومحاولات محو الهوية الفلسطينية.
وتابع: إن الاعتراف الدولي هو أكثر من مبادرة دبلوماسية، بل هو تأكيد أن فلسطين كانت دومًا أرضًا لشعب فلسطين الذي يتمتع بصمود وشجاعة لا مثيل لهما.
ولفت إلى أن 34 طالبًا من غزة وصلوا إلى لندن لإكمال دراستهم، بعد أن درسوا وتعبوا وحققوا نجاحًا رغم الإبادة والجوع والخوف، مؤكدًا أن هذا مثال لروح فلسطين وشعبها الذين يرفعون شعار العلم من أجل بناء مستقبل واعد.
من جهته، قال فالكونر إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية قرار تاريخي، مؤكدًا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الحكومة البريطانية ملتزمة بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن السلام الدائم يعتمد على حل الدولتين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن، مساء أمس الأحد، اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اعترفت، يوم أمس، بجانب بريطانيا، كل من: أستراليا، والبرتغال، وكندا، رسميًا بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة، من بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، فيما ستنضم دول أخرى لاحقًا، بينها: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا.