الانتخابات الأمريكية.. "بايدن" يعزز تقدمه على "ترامب" في استطلاع للرأي

ومع تقديم الدراسات الاستقصائية على مستوى البلاد إشارات مهمة حول دعم الأمريكيين للمرشحين السياسيين؛ فإن عددًا قليلًا فقط من الولايات التي تتسم بمنافسة شديدة؛ يؤدي عادة إلى ترجيح إحدى كفتي الميزان في المجمع الانتخابي الأمريكي، الذي يقرر في نهاية المطاف من سيفوز في الانتخابات الرئاسية.