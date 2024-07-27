أبقوا على تواصل مع السفارة.. الإمارات تدعو مواطنيها في بريطانيا للحذر والحيطة

كما أهابت السفارة بالمواطنين الإماراتيين، التسجيل في خدمة "تواجدي"؛ كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة، فيما لم يتضح سبب التحذيرات التي أطلقتها السفارة الإماراتية في لندن حتى الساعة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".