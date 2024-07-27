أبقوا على تواصل مع السفارة.. الإمارات تدعو مواطنيها في بريطانيا للحذر والحيطة

دعت سفارة الإمارات في لندن، اليوم السبت، مواطني الدولة في المملكة المتحدة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتفادي مناطق التجمعات في بعض المدن.
ونصحت السفارة الإماراتية المواطنين، بضرورة البقاء على تواصلٍ مع السفارة، والاتصال على الرقمين: (0097180024) أو (0097180044444) في حالة الطوارئ، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.
كما أهابت السفارة بالمواطنين الإماراتيين، التسجيل في خدمة "تواجدي"؛ كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة، فيما لم يتضح سبب التحذيرات التي أطلقتها السفارة الإماراتية في لندن حتى الساعة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
يأتي ذلك، بينما تعرّضت خطوط سكك حديد "يوروستار" في فرنسا لهجومٍ، قُبيل ساعاتٍ من بدء أولمبياد باريس 2024.
و"يوروستار" هي خدمة دولية للسكك الحديدية عالية السرعة في غرب أوروبا، تربط لندن وكنت في المملكة المتحدة، بباريس وليل في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وغيرها من الأماكن.
وأعلنت الشركة، الجمعة، تعرُّض خطوطها إلى هجماتٍ واسعة أدّت إلى تعطلٍ وخللٍ كبيرٍ في رحلاتها، مؤكدة أن الحادث أثّر في أكثر من 800 ألف مسافر بالبلاد.