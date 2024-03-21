"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".. ما مضمون مشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة؟

أحبطت الولايات المتحدة الأمريكية 3 مشاريع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، آخرها مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية أواخر فبراير (شباط)، وأمس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى المملكة، أن واشنطن قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم وقفاً فوريا لإطلاق النار مرتبطًا بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، فما الذي يتضمنه مشروع القرار الأميركي؟
منذ استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر أجرى مسؤولون أمريكيون مباحثات بشأن نصّ بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة من ستة أسابيع لقاء الإفراج عن رهائن لا يزالون محتجزين لدى حركة "حماس" في القطاع، وكانت فرص إقرار المشروع ضئيلة، وقد جرى توزيع صيغة جديدة على أعضاء مجلس الأمن أمس، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
وتتضمن الصيغة المعدّلة للقرار الأميركي، الذي اطلعت "فرانس برس" على نسخة منها، "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف وإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووصولًا إلى ذلك، يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين".
وفي تصريحه عن القرار، قال "بلينكن" في مقابلته مع قناة "الحدث": "بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروّع، ونجعل منهم أولوية لنا، ويجي حماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لهم".