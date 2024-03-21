"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".. ما مضمون مشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة؟

وتتضمن الصيغة المعدّلة للقرار الأميركي، الذي اطلعت "فرانس برس" على نسخة منها، "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف وإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووصولًا إلى ذلك، يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين".