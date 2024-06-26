الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية

مع استمرار التوترات في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذها عملية عسكرية مشتركة مع جماعات عراقية استهدفت خلالها سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي.
وفي التفاصيل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا سفينة في ميناء حيفا بإسرائيل في عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، اليوم، أن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا، وفقاً للعربية نت.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذها عملية عسكرية مشتركة مع جماعات عراقية استهدفت خلالها 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.
وذكرت الجماعة أنها هاجمت السفن لأنها انتهكت قرار حظر الدخول إلى المواني الإسرائيلية، وفق قولها، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن حول الحادثين.
وكانت جماعة الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
وتوعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
ونفذت الطائرات الأمريكية عشرات الغارات أيضاً على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.
دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.