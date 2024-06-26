الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالتعاون مع فصائل عراقية

وفي التفاصيل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا سفينة في ميناء حيفا بإسرائيل في عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.