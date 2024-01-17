الولايات المتحدة تعيد إدراج جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن هجمات الحوثيين تتناسب مع تعريف الإرهاب، مضيفًا أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعرقل وصول الأموال إليهم.
وقال مسؤول أمريكي: إن أنشطة الحوثيين تعيق التقدم في تحقيق السلام باليمن، وإننا ندعم التوصل إلى سلام دائم في اليمن، لكن هجمات الحوثيين تمثل عائقًا، وإننا سنمنح استثناءات إنسانية لدعم الشعب اليمني.
وأضاف: إن واشنطن تهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للقضاء على تمويلها وتسليحها، وإننا نعمل على تفعيل قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يبدأ بعد 30 يومًا، وإن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين ستكون له عواقب وخيمة.