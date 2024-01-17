الولايات المتحدة تعيد إدراج جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية

وأضاف: إن واشنطن تهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للقضاء على تمويلها وتسليحها، وإننا نعمل على تفعيل قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يبدأ بعد 30 يومًا، وإن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين ستكون له عواقب وخيمة.