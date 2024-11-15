استشهاد 9 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وجرح عددٍ آخر، في قصفٍ إسرائيلي استهدف تجمعَيْن للفلسطينيين في حي الشيخ رضوان، كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصفٍ للاحتلال على تجمُّع للفلسطينيين، في حي الزيتون- جنوبي مدينة غزة.