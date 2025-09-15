الرئيس الفلسطيني يشيد بدور السعودية وفرنسا ويدعو لإجراءات رادعة ضد العدوان الإسرائيلي

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني على وقوف بلاده صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.