الرئيس الفلسطيني يشيد بدور السعودية وفرنسا ويدعو لإجراءات رادعة ضد العدوان الإسرائيلي

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في تعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني على وقوف بلاده صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد عباس أن المواقف الداعمة من الدول الشقيقة والصديقة تعكس أهمية التضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل محور الاستقرار الإقليمي، وأن تحقيق السلام العادل يتطلب التزامًا جماعيًا بإنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.