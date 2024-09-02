حماس تكشف عن تعليمات جديدة لمرافقي الأسرى حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقعهم

قال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الاثنين إن الحركة أصدرت تعليمات جديدة لحراس الأسرى بشأن التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز، محمِّلاً إسرائيل المسؤولية عن مقتل ستة أسرى في الآونة الأخيرة، إلا أنه لم يوضح طبيعة هذه التعليمات.
وتفصيلاً، شدَّد أبو عبيدة عبر تطبيق تلغرام على أن "إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري، بدلاً من إبرام صفقة، سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت".
وحمّل نتنياهو والجيش مسؤولية مقتل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة عبر "تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى"، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن مقاتلي حماس "أعدموا" ستة أسرى، انتُشلت جثثهم من نفق في قطاع غزة، بإطلاق النار عليهم "في مؤخر الرأس".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "هؤلاء القتلة أعدموا ستة من أسرانا. أطلقوا النار عليهم في مؤخر الرأس".
بينما تجمَّع آلاف المتظاهرين في تل أبيب مساء اليوم الاثنين، لليوم الثاني من التظاهرات المناهضة للحكومة، للطلب من رئيس الوزراء "الصفح"؛ لعدم قدرته على إنقاذ الأسرى الستة، وقال: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمنًا باهظًا للغاية".
ومن بين 251 شخصًا احتُجزوا خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر لا يزال 97 منهم في غزة، من بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين: "سنجعل حماس تدفع ثمنًا باهظًا للغاية في المستقبل القريب"، مضيفًا: "لا أحد أكثر التزامًا مني بالإفراج عن المخطوفين، ولا أحد يستطيع أن يقدم لي دروسًا في هذا الشأن".