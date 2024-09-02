حماس تكشف عن تعليمات جديدة لمرافقي الأسرى حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقعهم

بينما تجمَّع آلاف المتظاهرين في تل أبيب مساء اليوم الاثنين، لليوم الثاني من التظاهرات المناهضة للحكومة، للطلب من رئيس الوزراء "الصفح"؛ لعدم قدرته على إنقاذ الأسرى الستة، وقال: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمنًا باهظًا للغاية".