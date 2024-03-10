"هنية": إسرائيل لم تلتزم بعودة النازحين.. وتريد استعادة المحتجزين ثم تستأنف الحرب

ومن المنتظر أن تُستأنف جهود الوساطة من أجل إقرار تهدئة في قطاع غزة، حيث من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، خلال الساعات المقبلة مفاوضات تستهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن "هدنة مؤقتة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس"، حسبما أعلنت مصادر مصرية مطلعة، عقب تعثر المفاوضات، الأسبوع الماضي، في التوصّل إلى وقف للقتال.