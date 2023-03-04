حصار وأعمال عدائية مكثفة.. احتدام القتال بين أوكرانيا وروسيا في بخموت

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم (السبت) أن القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت.
وقالت الأوكرانية ناتاليا إشكوفا، التي بقيت في المدينة المدمرة رفقة زوجها هينادي مازيبا: "إن السكان باتوا يعانون من أزمة في تأمين الغذاء، ويتم تقديم المساعدات الغذائية لنا مرة واحدة في الشهر، ولا يوجد لدينا إمدادات كهرباء أو غاز أو ماء"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهتها، ذكرت روسيا أن قواتها تحاصر بخموت من كل أطرافها.
من ناحيتهم، بين موظفو الإغاثة الإنسانية التابعون للأمم المتحدة، أن أعمالًا عدائية مكثفة وقعت بالقرب من باخموت.
وأضافوا أن شركاء الأمم المتحدة القلائل في المجال الإنساني على الأرض، يركزون على إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً من منطقة الصراع.
وباتت باخموت محور قتال عنيف منذ شهور، حيث اقتربت القوات الروسية مصحوبة بقوات كبيرة من مجموعة فاغنر للمرتزقة من الجهة الشرقية للمدينة.