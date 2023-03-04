حصار وأعمال عدائية مكثفة.. احتدام القتال بين أوكرانيا وروسيا في بخموت

وقالت الأوكرانية ناتاليا إشكوفا، التي بقيت في المدينة المدمرة رفقة زوجها هينادي مازيبا: "إن السكان باتوا يعانون من أزمة في تأمين الغذاء، ويتم تقديم المساعدات الغذائية لنا مرة واحدة في الشهر، ولا يوجد لدينا إمدادات كهرباء أو غاز أو ماء"، وفقاً لـ"فرانس برس".