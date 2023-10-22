سقوط قتلى بهجوم صاروخي روسي على خاركيف.. وأرقام قياسية للقنابل

وكان جميع الضحايا من موظفي شركة البريد والبريد السريع الأوكرانية الخاصة "نوفا بوشتا"؛ إذ قالت الشركة في بيان لها إن صفارات الإنذار دوت قبل لحظات من الهجوم، فلم يُترك لمن كانوا داخل المستودع وقت للوصول إلى ملجأ. وأعلنت أن يوم الأحد سيكون يوم حداد للشركة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".