بعد انتصار تاريخي لـ"ترامب" في الانتخابات الرئاسية.."هاريس" تستعد للإقرار بالهزيمة

وتعكس هذه النتائج الرغبة الشعبية في التغيير، حيث تمكن ترامب من تحقيق أداء قوي شمل كلاً من المناطق الريفية والمراكز الحضرية، مسجلاً أداءً متفوقاً على نتائج انتخابات 2020. ومن المتوقع أن يشهد الكونغرس تحولات موازية بعد أن حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ إثر قلب نتائج المقاعد في ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو.