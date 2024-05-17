على طريق يربط لبنان بسوريا.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة وتخلف قتيلاً وجريحَيْن

وبحسب البيان، "عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل الجريحَيْن إلى مستشفى البقاع في تعلبايا لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت جهات أخرى نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".