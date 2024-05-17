على طريق يربط لبنان بسوريا.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة وتخلف قتيلاً وجريحَيْن

نفَّذت مُسيَّرة إسرائيلية هجومًا على سيارة بطريق المصنع الذي يربط لبنان بسوريا؛ ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرَيْن.
وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان إن عناصره انتشلوا قتيلاً وجريحَيْن إثر غارة جوية إسرائيلية على سيارة رباعية الدفع على طريق المصنع الدولي في مجدل عنجر.
وبحسب البيان، "عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل الجريحَيْن إلى مستشفى البقاع في تعلبايا لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت جهات أخرى نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ويُسجَّل قصف متبادَل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانية، تستهدف مواقع لحزب الله؛ ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.
وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة بمقتل المسؤول بالجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين في الهجوم الإسرائيلي على القاع الأوسط.