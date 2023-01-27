منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: النظام السوري وراء هجوم استهدف دوما في 2018

بعد تحقيق استمرّ لعامين، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نشرته الجمعة؛ أن محقّقيها يعتقدون بأن هناك "مبررات معقولة" تدفع للاعتقاد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بغاز الكلور، استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق في عام 2018، وأسفر عن مقتل 43 شخصًا.