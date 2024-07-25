"الأونروا": نقص الوقود يعرض المراكز الإغاثية في قطاع غزة للخطر

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن النقص الحاد في الوقود بات يشكل خطراً على المرافق الصحية وأماكن إنتاج وتخزين الغذاء، في ظل حرمان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل كامل من الكهرباء منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي.