جو بايدن ينهي حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تدير ظهرها رسمياً الآن للوباء العالمي، إلا أن إدارة بايدن أعلنت أنها تعمل على لقاحٍ من الجيل التالي وإجراءات أخرى لمكافحة أي متحورٍ مستقبلي من كوفيد.