مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

والقرار الذي أيده 14 عضواً مقابل امتناع عضو واحد "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".