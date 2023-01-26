مصرع مهاجرين وإنقاذ العشرات بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل أو أكثر أمانًا؛ زاد منذ جائحة "كوفيد-19"؛ لكنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في عاميْ 2014 و2015.