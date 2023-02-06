روسيا تتهم القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة كيماوية قرب بلدتي سوليدار وباخموت

قالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، الاثنين، إنها تحقق في اشتباه في استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيماوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت، فيما لم تنشر موسكو أي أدلة تدعم هذه المزاعم، ولم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية عليها، وفقاً للعربية نت.