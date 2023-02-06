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روسيا تتهم القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة كيماوية قرب بلدتي سوليدار وباخموت

قالت "هناك جنود روس يعانون من تدهور في صحتهم ومن أعراض تسمم"
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
جنود روس من وحدة الحماية من الإشعاعات والأسلحة البيولوجية والكيمياوية في أوكرانيا
سبق
سبق

قالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، الاثنين، إنها تحقق في اشتباه في استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيماوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت، فيما لم تنشر موسكو أي أدلة تدعم هذه المزاعم، ولم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية عليها، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت اللجنة الروسية أن "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهي منطقة موالية لروسيا في الأراضي التي سيطرت عليها في شرق أوكرانيا، أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لأسلحة كيمياوية بالقرب من المدينتين.

وأضافت: "نتيجةً لذلك، يعاني جنود روس من تدهور في صحتهم ومن أعراض تسمم"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل عام تقريباً، حذرت روسيا مراراً من أن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة. ولم يقع مثل هذا الهجوم.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات، لكنهم اعتبروا أنها مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب لكن مع إلقاء اللوم على أوكرانيا. ورفضت روسيا هذا الاتهام.

أوكرانيا
روسيا
دونيتسك
القوات الأوكرانية
بلدة سوليدار
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بلدة باخموت
لجنة التحقيق الحكومية الروسية

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