"بلينكن": إدارة بايدن قد تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

لكن وجهة نظر الديمقراطيين أقل وضوحاً، وبينما انتقدت القيادة الديمقراطية، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المحكمة، إلا أنها لم تعلن بعد ما إذا كانت ستؤيد العقوبات.