مصر تنشئ منطقة لوجيستية في سيناء لاستقبال مساعدات غزة

وأوضح "شوشة" في بيان صحفي، أن المنطقة تستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين، والتكدسات الموجودة في مدينة العريش، وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.