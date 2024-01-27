السلطة الفلسطينية تدعو الدول التي أوقفت دعمها "للأنروا" للرجوع عن قرارها

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، تعليقًا مؤقتًا لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".