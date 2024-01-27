السلطة الفلسطينية تدعو الدول التي أوقفت دعمها "للأنروا" للرجوع عن قرارها

طالَبَ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (السبت)، الدولَ التي أعلنت وقف دعمها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالعودة فورًا عن قرارها.
وقال "الشيخ" في تدوينة على منصة "إكس": "إن قرار بعض الدول، وقف تمويلها لمنظمة الأونروا؛ ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، تعليقًا مؤقتًا لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".