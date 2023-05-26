أفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية، عن 55 هجوماً جوياً روسياً خلال اليوم الماضي؛ 36 منها بوساطة مسيّرات مفخّخة، وأربع هجمات صاروخية.
قصفت القوات الروسية مجدداً كييف، على ما أفادت به الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية، مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها.
وأعلنت الإدارة في حسابها على تلغرام "هجوم جوي جديد على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية مايو، كما في كل مرة خلال الليل".
وأوضحت أن قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 إم إس آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ كروز، مضيفة: "بحسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمّرتها".