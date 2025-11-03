10 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ووفق الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 238 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات نحو 600 حالة، وتم انتشال أكثر من 510 جثامين، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في مختلف أنحاء القطاع.