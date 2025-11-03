10 شهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد عشرة مواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أوردته وكالة "وفا"، موضحة أن من بين الشهداء اثنين جدد وثمانية تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض.
وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من المواقع التي ما زال تحتها ضحايا، بسبب الدمار الواسع الناتج عن القصف الإسرائيلي.
ووفق الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 238 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات نحو 600 حالة، وتم انتشال أكثر من 510 جثامين، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في مختلف أنحاء القطاع.