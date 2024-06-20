"الحرب والجوع يحصدان الأرواح".. صور أقمار صناعية تُظهر تضاعف مساحات المقابر في دارفور

وإجمالاً، حددت "رويترز" 14 مكانًا للدفن في خمسة مجتمعات محلية عبر دارفور توسعت بسرعة في الأشهر الأخيرة، وقد زادت مساحة القبور الجديدة في هذه المقابر بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، وعلاوة على ذلك، جاءت هذه الزيادة على رأس قاعدة مرتفعة بالفعل، فقد شهدت المنطقة أسابيع من العنف في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023 مما أسفر عن العديد من الوفيات.