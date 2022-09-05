يستثمر في عدة قطاعات.. البحرين تعيد تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي "ممتلكات"

وتأسس صندوق "ممتلكات" في عام 2006، وهو يدير حاليًا أكثر من 18 مليار دولار، وتحول الصندوق للربحية العام الماضي بقيمة 45.6 مليون دينار (121 مليون دولار)، مقابل خسارة بلغت 550.7 مليون دينار في 2020.