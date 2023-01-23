النرويج تعتقل روسيًّا منشقًّا عن مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة

وأشار ميدفيديف إلى أنه ترك المجموعة بعد تمديد عقده لما بعد يوليو إلى نوفمبر من دون موافقته، وقال أيضًا إنه مستعد للشهادة بشأن أي جرائم حرب كان شاهدًا عليها، وأنكر المشاركة في أي منها.