ضربات عسكرية غربية وشيكة ضد الحوثيين.. و"كيربي": "لن أقوم بكشف التفاصيل"

وردًا على سؤال حول الضربات الأمريكية المحتملة ضد الحوثيين في اليمن، قال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي: "لن أقوم بكشف التفاصيل بطريقة أو بأخرى لكن سنفعل ما يتعين علينا القيام به لمواجهة وهزيمة هذه التهديدات التي يواصل الحوثيون طرحها على الشحن التجاري في البحر الأحمر"، وفقًا للعربية نت.