إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس

وأفاد شهود عيان كانوا قريبين، بأنهم سمعوا إطلاق نار، وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسًا في يده وهو يفرُّ من المنطقة إلى بيتو؛ وفقًا لمنظمة "إنقاذ بلا حدود".