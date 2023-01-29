اصطدامٌ تلاه انفجار.. 41 قتيلًا في سقوط حافلة من على جسر بباكستان

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين؛ موضحًا أن الحافلة كانت تُقِل 48 شخصًا حين صدمت عمودًا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.