اصطدامٌ تلاه انفجار.. 41 قتيلًا في سقوط حافلة من على جسر بباكستان

لَقِيَ 41 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان؛ حسب ما أعلنه ممثل للحكومة الأحد.
"حمزة أنجوم" أحد المسؤولين في منطقة "لاسبيلا" في إقليم بلوشستان الذي وقع به الحادث قال: إن "الجثث.. لا يمكن التعرف عليها".
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين؛ موضحًا أن الحافلة كانت تُقِل 48 شخصًا حين صدمت عمودًا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.
وتُعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، قُتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018.