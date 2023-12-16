حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ترتفع إلى 19088

وبيّنت الوزارة أن نحو 18 ألفًا و800 ضحية تم تسجيلها في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف شخص، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".