"العليمي" يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات جهود السلام في اليمن

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، اليوم (الأربعاء)، مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد.
وجدد "العليمي" تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.
وأدان خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.
من جانبه، أعرب مبعوث الأمم المتحدة، عن تقديره للجهود، التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل إنجاح الهدنة والبناء عليها؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.