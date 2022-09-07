"العليمي" يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات جهود السلام في اليمن

وأدان خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".