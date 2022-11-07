"آل جور": العالم يواجه مشكلة مصداقية في تعهداته المناخية

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور، اليوم (الاثنين): "إن القيادة العالمية لديها مشكلة مصداقية في ما يتعلق بتعهداتها المناخية، فنحن نتكلم ونبدأ العمل، ولكننا لا نفعل الكفاية".
ودعا "آل جور" وهو نائب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وأحد الناشطين الأمريكيين في مجال المناخ في كلمته أمام مؤتمر "كوب 27" إلى ضرورة الابتعاد عن حقبة الوقود الأحفوري الكولونيالية.
ولفت إلى أن تمويل الحكومات للطاقة المتجددة، فيما تواصل تطوير حقول الوقود الأحفوري ليس كافياً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال: "نحن هنا اليوم لأننا نواصل استخدام الطبقة الرقيقة من الغلاف الجوي المحيط بنا كمصرف مجاري مفتوح، نحن كل يوم نلقي بـ 162 مليون طن من الملوثات في الهواء، التي تظل عالقة في الجو تراكم المزيد من الحرارة داخل كل جزء منها".
وأضاف: "يمكننا مواصلة ثقافة الموت التي ندمن فيها على الوقود الأحفوري، عبر نبش حيوات ماتت وانقرضت (النفط والغاز)، وحرقها بشكل متهور للتسبب في موت جديد بما فيه 8.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء، أو التحرك لاتخاذ خيار آخر".