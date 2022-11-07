"آل جور": العالم يواجه مشكلة مصداقية في تعهداته المناخية

وقال: "نحن هنا اليوم لأننا نواصل استخدام الطبقة الرقيقة من الغلاف الجوي المحيط بنا كمصرف مجاري مفتوح، نحن كل يوم نلقي بـ 162 مليون طن من الملوثات في الهواء، التي تظل عالقة في الجو تراكم المزيد من الحرارة داخل كل جزء منها".