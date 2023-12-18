حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 19453 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (الاثنين)، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 19 ألفاً و453.
وأوضحت الوزارة في إحصاء جديد أن عدد المصابين بلغ 52 ألفاً و286.
وبيّنت أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 151 ضحية، و313 مصاباً جراء هجمات، كان أبرزها في جباليا، حيث لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وأضافت أنه خلال 6 ساعات ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مجمع الشفاء الطبي، أدّت إلى استشهاد 26 نازحاً وعشرات الجرحى، ثم استهدفت سيارة مدنية أمام بوابة المجمع كانت تنقل أحد الجرحى، مما أدى إلى استشهاد اثنين.
واتهمت قوات الاحتلال بتعمّد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات، واعتقال كوادرها، وهذا يشكل إعدامًا لنحو 800 ألف نسمة هناك.