حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 19453 شهيداً

وبيّنت أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 151 ضحية، و313 مصاباً جراء هجمات، كان أبرزها في جباليا، حيث لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.