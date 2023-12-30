الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وتمنح حالةُ الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وتطبق هذه الصلاحيات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء؛ مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.