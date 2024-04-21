نادي الأسير الفلسطيني يكشف تفاصيلَ عدوان "نور شمس": الاجتياح الأكبر منذ 2002

وأكّد نادي الأسير أن "ما تشهده محافظة طولكرم بعد السّابع من أكتوبر، ما هو إلا امتداد لسلسلة اجتياحات واسعة تعرّضت لها منذ أكثر من عامين، وهي الأوسع والأكبر منذ انتفاضة الأقصى؛ حيث تعمّد جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف البنى التحتية بشكل أساس في مخيمَيْها، في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للوجود الفلسطيني المستمرّ على مدار الساعة".