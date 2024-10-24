الأمم المتحدة تُحَذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة واستمرار التصعيد العسكري

وأوضح أن المدنيين في شمال غزة يعانون من محاصرة تحت الأنقاض؛ حيث يفتقر الجرحى والمرضى إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة، كما لا تتمكن الأسر من الحصول على الغذاء أو المياه، وهم بلا مأوى؛ مما يجعلهم يعيشون في ظروف قاسية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.