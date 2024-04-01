أميركا وإسرائيل تناقشان المقترحات البديلة للعملية العسكرية في رفح

وفي اليوم التالي، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي برسائل للبيت الأبيض طلب فيها تغيير موعد الاجتماع، وعقب أن كشف البيت الأبيض عن طلبه نفى ذهاب وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة.