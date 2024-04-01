أميركا وإسرائيل تناقشان المقترحات البديلة للعملية العسكرية في رفح

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أنه من المنتظر عقد اجتماع أميركي إسرائيلي افتراضي اليوم (الاثنين)؛ لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس جو بايدن البديلة للعملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار: "إن عقد اجتماع عن بعد، سبيل لإنقاذ ماء وجه بنيامين نتنياهو وخوض نقاش مع الإدارة الأميركية بشأن رفح دون إرسال وفد إلى واشنطن".
وأوضح مسؤول إسرائيلي أنه من المزمع عقد اجتماع ثان بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي حضوريًا الأسبوع المقبل بشأن البدائل لعملية رفح.
وبين "أكسيوس" أن الاجتماع الذي كان من المفترض عقده الأسبوع الماضي بات قضية محل خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"بايدن".
وبعدما امتنعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين أعلن "نتنياهو" إلغاء الاجتماع احتجاجًا.
وفي اليوم التالي، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي برسائل للبيت الأبيض طلب فيها تغيير موعد الاجتماع، وعقب أن كشف البيت الأبيض عن طلبه نفى ذهاب وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة.
وذكر "أكسيوس" أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر أبلغ "نتنياهو" في الأيام الأخيرة عدة مرات بأنه ينبغي أن يرسل وفدًا إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لتفادي المزيد من تصعيد التوتر بينه وبين "بايدن".