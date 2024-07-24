مدير "إف بي آي": "كروكس" حلّق بـ"مُسيرة" على منطقة تجمُّع "ترامب" قبل ساعتين من صعود المنصة

ورد "راي" على التقارير التي تفيد بأن "كروكس" بحث عن صور لمسؤولين عامين بارزين محددين عبر الإنترنت، قائلاً: "إنه يبدو أنه كان يبحث في الواقع عن مقالات إخبارية، ويبدو أن مطلق النار قد أجرى الكثير من عمليات البحث عن الشخصيات العامة بشكل عام، لكن حتى الآن نرى نوعًا من المقالات الإخبارية وأشياء من هذا القبيل"، مضيفًا: "لذا فإن الصور التي تم الإبلاغ عنها وما نتحدث عنه حقًا هو أنه عند إجراء بحث إخباري عن مقالة، تظهر الصورة في ذاكرة التخزين المؤقت بدلاً من البحث عن ذلك الفرد المحدد".