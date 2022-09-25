الإيطاليون يُدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف

وتمّت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة عقب استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في يوليو بعدما سحبت ثلاثة أحزاب في ائتلافه دعمها له، ما أدخل إيطاليا في وضع ضبابي بينما تعاني من التضخم ومن جفاف قياسي.